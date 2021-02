In einem umkämpften Spiel haben die Dukes Klosterneuburg am Donnerstag zum Abschluss des zweiten Spieltages in der Platzierungsrunde der Basketball-Superliga (BSL) ein 81:72 (42:44) und damit ihren zweiten Auswärtssieg gefeiert. Die Niederösterreicher setzten sich im Finish entscheidend ab und feierten im dritten Saisonduell mit Oberwart den ersten vollen Erfolg. Die Gunners verloren auch das zweite "Top 6"-Heimspiel. Sie bleiben damit wie St. Pölten vorerst ohne Sieg.