Basketball: Klosterneuburg nahm gegen Wels Revanche

Die Dukes Klosterneuburg haben sich in der Basketball-Superliga am Sonntag zum Abschluss der ersten Platzierungsrunde bei Wels mit 71:68 (35:36) revanchiert. Nach dem 87:69 für die Flyers am Mittwoch in der letzten Runde des Grunddurchgangs waren die Karten vier Tage später neu gemischt. Die Niederösterreicher schlugen in einem bis zum Schluss spannenden Spiel zurück und sicherten damit Tabellenplatz drei hinter Gmunden und Kapfenberg ab.

BC Vienna (94:57 im Derby gegen Vienna D.C. Timberwolves) und UBSC Graz (91:74 gegen die Traiskirchen Lions) starteten mit Siegen in die Qualifikationsrunde und sind damit auf dem besten Weg, sich die beiden letzten Play-off-Tickets zu sichern. Sie liegen jeweils acht Punkte vor den Rivalen. Zehn Zähler sind noch zu vergeben.