Basketball: Leader Klosterneuburg verlor gegen Bulls in Verlängerung

Das letzte Spiel der 15. Runde der Basketball-Superliga (BSL) der Männer ist am Sonntag erst in der Verlängerung entschieden worden. Leader Klosterneuburg Dukes musste sich zu Hause nach einem 56:56 (28:21) nach regulärer Spielzeit den Kapfenberg Bulls noch mit 64:74 geschlagen geben. Die Dukes behielten die Führung, die Steirer verbesserten sich in der Tabelle vom siebenten auf den vierten Rang.

Die Niederösterreicher führen mit 20 Punkten aus 14 Spielen zwei Zähler vor dem BC Vienna (14 Spiele). Die nächste Runde geht am 6. Jänner in Szene.