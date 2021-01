Basketball: Liga adaptierte Spielplan nach Corona-Fällen bei Dukes

Auch Cup-Finale betroffen

Die Basketball-Liga hat ihren Spielplan nach Corona-Infektionen im Kader der Klosterneuburg Dukes adaptiert. Alle Spiele der 17. Runde am Samstag und Sonntag wurden kurzfristig abgesagt, wie die Vereine in einer Sitzung am Donnerstagabend festlegten. Die letzte Runde des Grunddurchgangs wird somit erst am 3. Februar gespielt. Außerdem wurde das eigentlich für Ende Jänner angesetzte Cup-Finale zwischen den Oberwart Gunners und den Swans Gmunden auf 6. März verschoben.

"Nachdem wir seit Monaten sehr gut durch die Saison gekommen sind, hat das Virus jetzt zu einem ungünstigen Zeitpunkt leider wieder zugeschlagen", meinte BSL-Geschäftsführer Johannes Wiesmann in einer Aussendung. Dass Flexibilität gefragt sei, habe man schon zu Saisonbeginn gewusst. Die nun gefasste Lösung sei die "sportlich fairste", hielt Wiesmann fest. Die Clubs haben die Möglichkeit, unter Einhaltung des Präventionskonzepts Testspiele zu bestreiten.