Basketball: NBA-All-Star-Spiel 2021 auf 2024 verschoben

Die NBA hat ihr für Februar 2021 geplantes All-Star-Wochenende in Indianapolis wegen der ungewissen Pandemie-Situation auf 2024 verschoben. Die traditionelle Show der Top-Teams soll nun vom 16. bis 18. Februar 2024 stattfinden, teilten die nordamerikanische Basketball-Liga und die gastgebenden Indiana Pacers am Mittwoch mit.

Die "Bedingungen für die öffentliche Gesundheit" seien der Grund dafür, dass die bei den Fans beliebte Veranstaltung in Indianapolis nicht angemessen geplant und durchgeführt werden könne. "Obwohl wir enttäuscht darüber sind, dass das NBA-All-Star-Spiel in Indianapolis 2021 nicht stattfinden wird, freuen wir uns auf die Pacers und die Stadt, in der die Partie und die umliegenden Veranstaltungen im Jahr 2024 stattfinden", sagte NBA-Commissioner Adam Silver in der Mitteilung.

Gastgeber der nächsten All-Star-Wochenenden sind Cleveland (2022) und Salt Lake City (2023).