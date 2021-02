Basketball: NBA-Spiel San Antonios in Detroit wegen Corona verschoben

Positiver Test bei den Spurs - Pöltl nicht betroffene Person

Das für Dienstagabend geplante Gastspiel der San Antonio Spurs in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA bei den Detroit Pistons ist wegen eines positiven Coronatests in Reihen des Clubs von Jakob Pöltl abgesagt worden. Wegen des notwendigen Contact-Tracings stehen den Texanern nicht die notwendigen acht einsatzbereiten Spieler zur Verfügung. Bei der positiv getesteten Person handelt es sich nicht um Pöltl, bestätigte dessen Presse-Management am Dienstag der APA.

Die Spurs befinden sich derzeit auf einem ursprünglich für sieben Spiele angesetzten Auswärtstrip. Die ersten beiden Partien in Atlanta und Charlotte hat San Antonio jeweils gewonnen. Nach dem positiven Testergebnis blieb das Pöltl-Team eine weitere Nacht in Charlotte und wartete dort am Dienstag auf weitere Vorgaben der Liga. Bereits am Mittwoch (2.00 Uhr MEZ in der Nacht auf Donnerstag) wäre die nächste Partie bei den Cleveland Cavaliers angesetzt.

Die Absage des Gastspiels in Detroit ist die insgesamt 25. dieser NBA-Saison wegen der Covid-19-Bestimmungen. Die Spurs sind zum zweiten Mal betroffen. Bereits die Partie am 25. Jänner gegen die New Orleans Pelicans war verschoben worden - damals, weil beiden Teams wegen der Kontaktverfolgung nicht die notwendigen acht Spieler zur Verfügung gestanden wären. San Antonio liegt mit einer Saisonbilanz von 16:11 Siegen in der Western Conference derzeit auf Rang sechs.