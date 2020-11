Basketball: NBA-Star Thompson verpasst Saison mit Achillessehnenriss

Golden State Warriors ein weiteres Jahr ohne einen ihrer wichtigsten Spieler

Die Golden State Warriors müssen auch in der kommenden Saison der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA auf All-Star Klay Thompson verzichten. Der 30-Jährige habe sich bei einem Trainingsspiel in Südkalifornien am Mittwoch einen Achillessehnenriss zugezogen, berichtete der US-Sender ESPN am Donnerstag. Thompson hatte bereits die gesamte vergangenen Spielzeit wegen eines Kreuzbandrisses pausieren müssen.

Nach zahlreichen Ausfällen waren die Warriors, 2015, 2017 und 2018 noch jeweils Meister, in der Vorsaison das schlechteste Team der gesamten Liga. Thompson gilt als einer der besten Distanzschützen der NBA und kongenialer Partner von Superstar Stephen Curry. Sein Team hatte am Mittwoch eine Verletzung am rechten Bein bestätigt, aber keine Details bekanntgegeben. Die neue, wegen der Corona-Pandemie erneut verkürzte Saison soll am 22. Dezember beginnen.