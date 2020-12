Basketball: NBA veröffentlichte erste Details des neuen Spielplans

Die NBA startet mit dem Stadtduell der Los Angeles Clippers gegen Meister Los Angeles Lakers als Höhepunkt des ersten Abends in die neue Saison. Vor der Partie kommt es am 22. Dezember zum Aufeinandertreffen der Golden State Warriors gegen die Brooklyn Nets. Das teilte die stärkste Basketball-Liga der Welt am Mittwoch mit. Der vollständige Spielplan für die erste Hälfte der durch die Corona-Pandemie auf 72 Partien je Team verkürzten Saison wird am Freitag veröffentlicht.

Die Warriors, Nets und L.A. Lakers sind auch Teil des fünf Spiele umfassenden Spielplans am Christtag.