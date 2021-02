Basketball: NY Knicks laut "Forbes" weiter wertvollstes NBA-Team

Jahresgewinn je Team trotz Corona-Einbußen nur um zwölf Prozent gesunken

Die New York Knicks sind laut einer vom US-Wirtschaftsmagazin "Forbes" durchgeführten Analyse weiterhin das wertvollste Team der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA. Der Club aus New York, der seit dem Jahr 2000 nur eine Play-off-Serie gewonnen hat, führt die Rangliste das sechste Jahr in Folge an. "Forbes" bezifferte den Wert des Clubs mit 5 Milliarden US-Dollar (4,13 Mrd. Euro), ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr um 8,7 Prozent.

Gefolgt werden die New Yorker von den Golden State Warriors (4,7 Mrd. US-Dollar) und dem amtierenden Meister Los Angeles Lakers (4,6 Mrd. US-Dollar). Die San Antonio Spurs von Österreichs einzigem NBA-Legionär Jakob Pöltl werden als Nummer 14 mit einem Wert von 1,85 Mrd. Dollar geführt. Den durchschnittlichen Wert der insgesamt 30 NBA-Teams bezifferte "Forbes" mit 2,2 Mrd. Dollar.

Die vergangene NBA-Saison war wegen Corona um ein Fünftel verkürzt worden, das Finish der regulären Saison und die Play-offs gingen in einer "Bubble" in Orlando über die Bühne. Der durchschnittliche Jahresgewinn je Team sei laut "Forbes"-Angaben aber nur um zwölf Prozent auf 62 Millionen Dollar (51,2 Mio. Euro) gesunken. Als Gründe dafür nannte das Wirtschaftsmagazin einen voll ausbezahlten TV-Vertrag und eine im Rahmenkollektivvertrag verankerte Gehaltskürzung der Spieler in der Pandemie.