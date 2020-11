Basketball: ÖBV-Herren mit dritter Niederlage in EM-Qualifikation

Vorentscheidung bei 64:77 gegen Titelverteidiger Slowenien fiel schon im zweiten Viertel

Österreichs Basketball-Herren haben am Sonntagabend auch das dritte Spiel in der Qualifikation zur Europameisterschaft 2022 verloren. Sie unterlagen in der "Bubble" von Ljubljana der Auswahl des Gastgebers und Titelverteidigers Slowenien mit 64:77. Das Team aus dem Nachbarland hatte auch das erste Aufeinandertreffen im Februar gewonnen, damals mit 85:78. Bogic Vujosevic (22) und Enis Murati (17) waren im zweiten Duell die Topscorer der ÖBV-Auswahl.

Österreichs Chancen auf die erstmalige Teilnahme an einer EM-Endrunde seit 1977 haben mit der dritten Niederlage in der Gruppe F einen weiteren Dämpfer erlitten. Bereits am Montag (17.10 Uhr, ORF Sport+ live) geht es gegen die Ukraine. Ein Sieg ist schon ein Muss, sollen die Chancen auf die Teilnahme am kontinentalen Turnier in knapp zwei Jahren intakt bleiben. Das Hinspiel hatte das ÖBV-Team vor neun Monaten in Graz mit 73:88 verloren.

Die Österreicher legten gegen Slowenien einen guten Start aufs Parkett und führten 12:10 (5. Min.). Danach kamen sie jedoch mit der druckvollen Defensive des Gegners überhaupt nicht zurecht und gerieten schon im zweiten Abschnitt vorentscheidend mit zwischenzeitlich 27 Zählern ins Hintertreffen. Nach der Pause ging es somit nur mehr um Schadensbegrenzung. Die gelang auch dank eines 9:0-Starts ins dritte Viertel.

Was bei Österreich über weite Strecken gar nicht funktionierte, war der Distanzwurf. Sechs von 23 lautete letztlich die Bilanz. Dazu kam, dass bis eine Minute vor Ende des dritten Viertels nur drei ÖBV-Akteure gescort hatten. Vujosevic verbuchte mit seinen 22 Zählern im dritten Länderspiel einen persönlichen Bestwert im Nationalteam. Rasid Mahalbsic fügte elf Punkten auch acht Rebounds und sieben Assists hinzu.