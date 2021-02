Basketball: Österreich bleibt dank Slowenien im Rennen um EM-Ticket

Team des Europameisters bezwang Ungarn 84:72 - Jetzt zwei ÖBV-Siege gegen Magyaren notwendig

Österreichs Basketball-Herren dürfen weiter auf die Teilnahme an der Europameisterschaft 2022 hoffen. Zu verdanken haben sie das dem Team des amtierenden Europameisters Slowenien, das am Donnerstagabend in der Gruppe F in einer "Blase" in Kiew gegen Ungarn mit 84:72 (40:36) siegreich blieb.

Die ÖBV-Auswahl trifft am Freitag (18.15 Uhr MEZ, live ORF Sport +) und Sonntag (19.00 Uhr MEZ, live ORF TVthek) ebenfalls auf die Magyaren. Um im Rennen zu bleiben, sind zwei Siege notwendig. Damit die erste EM-Teilnahme seit 1977 Realität wird, muss Ungarn dann auch noch das Montag-Spiel gegen die Ukraine verlieren.