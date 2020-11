Basketball: Österreich in EM-Quali vorerst nicht gegen Ungarn

Partie am Samstag in Slowenien coronabedingt abgesagt

Österreichs Basketball-Nationalteam der Männer ist in der EM-Qualifikation ein Gegner abhandengekommen. Weil in der ungarischen Mannschaft das Coronavirus grassiert und sechs Spieler positiv getestet wurden, musste das für Samstag angesetzte Spiel in der slowenischen "Bubble" in Ljubljana auf das nächste Nationalteam-Fenster im Februar verschoben werden. Laut einer Verbandsaussendung vom Donnerstag wollen die Österreicher nun am Sonntag gegen Ausrichter Slowenien spielen.

Der Basketball-Weltverband FIBA habe den beiden betroffenen Verbänden angeboten, sie könnten am Sonntag gegeneinander spielen. Dafür plädierten alle österreichischen Kaderspieler trotz der Tatsache, dass sie gleich am Montag darauf auf die Ukraine treffen. "Das zeigt das tolle Mindset dieser Mannschaft", sagte Teamchef Raoul Korner und ergänzte: "Wir sind bereit!"

Der Ball liegt jedoch nun beim slowenischen Verband und der FIBA. Wollen die Slowenen nicht spielen, müssten beide Nationen im nächsten Fenster im Februar drei Partien absolvieren, hieß es in der Aussendung.