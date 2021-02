Basketball: Platzierungsrunde in Superliga ohne BC Vienna

Mit den Swans Gmunden, Kapfenberg Bulls, Klosterneuburg Dukes, Flyers Wels, St. Pölten und Oberwart Gunners stehen sechs der acht Viertelfinalisten in der Basketball-Superliga fest. Nach der letzten Runde des Grunddurchgangs geht es für die Top 6 in der Platzierungsrunde, in der die Setzung ermittelt wird, weiter. BC Vienna, UBSC Graz, Traiskirchen Lions und die Vienna Timberwolves spielen in der Qualifikationsrunde um die noch zwei zu vergeben Tickets.

Tabellenführer Gmunden feierte am Mittwochabend einen klaren 82:67-(43:28)-Erfolg über BC Vienna, das damit den noch möglichen Sprung nach oben verpasste. Die Kapfenberger gewannen bei den Timberwolves mit 77:54 (38:29) und sind punktegleich Zweiter. Ein Nachtragsspiel zwischen Kapfenberg und Klosterneuburg ist noch offen, die Steirer könnten den Durchgang also noch als Tabellenerster abschließen.

Graz gewann bei St. Pölten mit 93:84 (42:46), ist aber wie der mit Meisterambitionen gestartete BC Vienna nur in Qualifikationsrunde vertreten. Oberwart erreichte gegen Traiskirchen mit 71:60 (38:27) einen Favoritensieg. Wels setzte sich gegen Klosterneuburg 87:69 (34:26) durch.