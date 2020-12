San Antonio unterlag Oklahoma City 108:121

Die San Antonio Spurs sind am Samstagabend (Ortszeit) mit einer 108:121-Niederlage gegen Oklahoma City Thunder in die NBA-Preseason gestartet. Der Wiener Jakob Pöltl gehörte der Startformation an und verzeichnete mit zehn Rebounds sowie vier Blocks jeweils Bestwerte aufseiten der Texaner. Zudem standen für den 25-jährigen Center sechs Punkte in 20:38 Minuten zu Buche.