Basketball: San Antonio mit Niederlage zurück auf NBA-Parkett

Dreipunkter mit Schlusssirene bei 99:102 in Oklahoma City - Sieben Punkte und neun Rebounds von Jakob Pöltl - Utah ließ Lakers keine Chance

Die San Antonio Spurs sind am Mittwoch (Ortszeit) mit einer Niederlage auf das Parkett der National Basketball Association (NBA) zurückgekehrt. Zehn Tage nach ihrem zuvor letzten Auftritt und einer danach folgenden Pause wegen mehrerer Corona-Fälle im Team mussten sich die ersatzgeschwächten Texaner bei Oklahoma City Thunder mit 99:102 geschlagen geben. Ein Dreipunkter mit der Schlusssirene brachte die Entscheidung.

Jakob Pöltl bilanzierte beim Comeback seines Teams mit sieben Punkten, neun Rebounds, drei Assists und zwei Blocks. Der Wiener gehörte zum zehnten Mal im Spieljahr der Startformation der Spurs an und bekam 35:11 Minuten Einsatzzeit. Als Verlierer gingen die Texaner vom Feld, weil Luguentz Dort für Oklahoma City in letzter Sekunde aus der Distanz getroffen hatte.

Pöltl bezeichnete die Niederlage als "ärgerlich. Trotz sechs Ausfällen konnten wir das Match offen halten, weil andere Spieler ihre Chance gut genützt haben. Am Ende sind die Dinge leider nicht für uns gelaufen", so der 25-jährige Center. Bei San Antonio hatten u.a. DeMar DeRozan (persönliche Gründe), Derrick White, Rudy Gay und Keldon Johnson gefehlt. Topscorer war Dejounte Murray mit 27 Punkten. Bei Oklahoma City war Shai Gilgeous-Alexander nicht zu halten. Der Guard verbuchte 42 Zähler. Für die Spurs geht es am Samstag bei den New Orleans Pelicans weiter.

Im Schlager der Western Conference ließ NBA-Leader Utah Jazz den Los Angeles Lakers keine Chance. Das Team aus Salt Lake City gewann 114:89 und feierte den elften Sieg in den vergangenen zwölf Spielen. Für die Lakers setzte es die vierte Niederlage hintereinander. Rudy Gobert und Jordan Clarkson (je 18) bzw. LeBron James (19) waren die besten Werfer.

Danilo Gallinari verwertete beim 127:112 der Atlanta Hawks über die Boston Celtics zehn Dreipunkter bei zwölf Versuchen. Der Italiener stellte damit einen teaminternen Rekord auf. Insgesamt verzeichnete er 38 Zähler.

NBA-Ergebnisse vom Mittwoch: Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs (Jakob Pöltl mit 7 Punkten, 9 Rebounds in 35:11 Minuten) 102:99, Indiana Pacers - Golden State Warriors 107:111, Atlanta Hawks - Boston Celtics 127:112, Cleveland Cavaliers - Houston Rockets 112:96, Miami Heat - Toronto Raptors 116:108, Chicago Bulls - Minnesota Timberwolves 133:126 n.V., New Orleans Pelicans - Detroit Pistons 128:118, Phoenix Suns - Charlotte Hornets 121:124, Utah Jazz - Los Angeles Lakers 114:89.