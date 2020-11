Basketball: Slowenien erhöhte mit Sieg in EM-Quali Druck auf ÖBV-Team

Europameister feierte 84:73 gegen Ukraine

Slowenien hat am Samstagabend mit einem 84:73 gegen die Ukraine in der Gruppe F der Qualifikation zur Basketball-Europameisterschaft 2022 den Druck auf Österreich erhöht. Der amtierende kontinentale Champion, am Sonntag (20.10 Uhr, live ORF Sport+) in der "Bubble" von Ljubljana nächster Gegner der ÖBV-Auswahl, landete im dritten Spiel den zweiten vollen Erfolg. Österreichs Team um Coach Raoul Korner ist nach zwei Partien noch ohne Sieg.

Ergebnis der Basketball-EM-Qualifikation der Herren vom Samstag, Gruppe F:

Slowenien - Ukraine 84:73 (50:28)

Tabelle: 1. Slowenien (3 Spiele/5 Punkte) - 2. Ungarn (2/4) - 3. Ukraine (3/4) - 4. Österreich (2/2)