Enges Rennen: Sechster nur vier Punkte hinter Leader Gmunden

In der Basketball-Superliga der Männer sind die besten sechs Teams nach je zehn Matches nur durch vier Punkte getrennt. SKN St. Pölten besiegte am Freitag die Klosterneuburg Dukes mit 91:86 und rückte Spitzenreiter Gmunden als Sechster näher. Die Dukes hatten vor dem Schlussviertel noch 70:68 geführt, doch die Gastgeber drehten noch das Match und damit kassierte Klosterneuburg erstmals zwei Niederlagen in Serie.