Basketball: Strafe für NBA-Star Irving nach Bruch der Corona-Regeln

Nets-Guard muss 50.000 Dollar und mehr zahlen - Weitere Partien abgesagt

NBA-Star Kyrie Irving muss wegen eines Verstoßes gegen die Corona-Richtlinien der nordamerikanischen Basketball-Profiliga eine Geldstrafe von 50.000 US-Dollar (41.240,52 Euro) zahlen. Der 28-jährige Guard der Brooklyn Nets habe die Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle verletzt, teilte die NBA am Freitag mit.

Irving hat am vergangenen Wochenende eine private Party in geschlossenen Räumen besucht. Zudem wurde er auf Fotos und Videos ohne Mund-Nasen-Schutz tanzend festgehalten. Durch die Regularien der Liga ist es Spielern verboten, an Treffen mit 15 oder mehr Personen teilzunehmen und eine Bar oder einen Club zu betreten. Irving büßt außerdem das ihm anteilig für jedes Spiel, das er während seiner fünftägigen Quarantäne verpasst hat, gebührende Gehalt ein.

Bisher musste er zwei Partien aussetzen. Insgesamt verpasste Irving die vergangenen fünf Partien der Nets aus persönlichen Gründen. Sollte er negativ auf das Coronavirus getestet werden, darf er an diesem Samstag wieder zum Team stoßen.

Unterdessen können in der NBA weitere Spiele wegen der Coronavirus-Pandemie nicht wie geplant stattfinden. Die Partien der Cleveland Cavaliers gegen die Washington Wizards, die für Sonntag und Montag vorgesehen waren, wurden abgesagt. Wegen Kontaktverfolgung bei den Wizards steht dem Team aus der Hauptstadt nicht mehr das Minimum von acht einsatzfähigen Spielern zur Verfügung.