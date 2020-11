Basketball: Traiskirchen Lions in Superliga weiter sieglos

Die Traiskirchen Lions bleiben als einziges Team der Basketball-Superliga der Männer weiter sieglos. Sie mussten sich am Sonntag daheim UBSC Graz mit 84:90 (54:42) geschlagen geben. Die Steirer feierten den ersten Auswärtserfolg, sind Sechster in der Tabelle. In Führung liegen die Klosterneuburg Dukes mit zehn Punkten vor den Flyers Wels und Swans Gmunden mit jeweils acht. Die Niederösterreicher haben zudem ein Spiel weniger auf dem Konto.

Die Partien der sechsten Runde zwischen den Kapfenberg Bulls und Klosterneuburg sowie Oberwart Gunners und SKN St. Pölten mussten wegen Coronafällen verschoben werden.