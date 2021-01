Basketball: UBI Graz ohne Coach: Britin Ellis sitzt in Heimat fest

Die Basketballerinnen von Tabellenführer UBI Graz stehen derzeit ohne Cheftrainerin da. Wie der Club am Mittwoch mitteilte, sitzt die Britin Vanessa Ellis nach ihrem Weihnachtsurlaub in ihrer Heimat fest, da ihr Reisepass in Kürze abläuft. Aufgrund des Brexits muss ein Reisepass eine Mindestgültigkeit von sechs Monaten haben, um England verlassen zu können. Zurzeit ist noch unklar, wann Ellis wieder in Österreich einreisen darf, schrieb der Verein.

In der Zwischenzeit wird Assistent Coach Resa Petricevic als Cheftrainerin einspringen. Graz trifft am Samstag (20.20 Uhr/live ORF Sport+) auf die Basket Flames aus Wien.