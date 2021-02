Basketball: UBI Graz und Klosterneuburg ermitteln Damen-Cupsieger

Finale am Sonntag in St. Pölten - Niederösterreicherinnen sind Titelverteidiger

In St. Pölten ermitteln UBI Graz und die Duchess Klosterneuburg am Sonntag (18.00 Uhr, live ORF Sport+) den Sieger im Basketball Austria Cup der Damen. Die beiden Teams treffen zum dritten Mal in Serie im Endspiel aufeinander. Die Niederösterreicherinnen sind Titelverteidiger. Nach 2019 hatten sie auch 2020 das bessere Ende für sich.

Den bisherigen Duellen in der laufenden Meisterschaft (BDSL) zufolge sieht das Cupfinale im Sportzentrum NÖ und damit auf neutralem Boden keinen Favoriten. UBI gewann das Heimspiel in Graz mit 66:61 n.V., die Duchess revanchierten sich in Klosterneuburg mit 66:62 - ebenfalls nach fünf Minuten Extraspielzeit.

Die Steirerinnen, seit 2018 immer im Finale, haben den Pokal noch nie nach Hause gebracht. Damit es diesmal klappt, reisen sie bereits am Samstag nach St. Pölten. Camilla Neumann geht davon aus, dass "am Ende Kleinigkeiten den Unterschied ausmachen" werden. "Kein einfaches Spiel" erwartet Nina Pettinger aufseiten der Klosterneuburgerinnen. Ihr Team bezeichnete sie als "hoch motiviert", auch in diesem Jahr den Cup-Titel zu holen. "Schließlich sind ja aller guten Dinge drei."