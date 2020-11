Basketball: Wegen Corona-Gefahr gleich 19 Spieler im EM-Quali-Kader

Sogar Pöltl nominiert, der am Mittwoch nach San Antonio flog - Österreich spielt in der Gruppe F in einer "Bubble" in Ljubljana

Der internationale Basketball trotzt der Pandemie und stellt die in der EM-Qualifikation engagierten Teams vor besondere Herausforderungen. Wegen der Corona-Gefahr wird in "Bubbles" gespielt, für Österreich geht es nach Ljubljana, wo das rot-weiß-rote Nationalteam in Gruppe F auf Ungarn (28.11.) und die Ukraine (30.11.) trifft. ÖBV-Teamchef Raoul Korner berief vorsorglich einen 19-Mann-Kader ein - im Wissen, dass in Zeiten wie diesen viel Improvisation gefragt sein könnte. "Aufgrund der Gesamtsituation haben wir uns entschlossen, einen sehr breiten Kader einzuberufen, da es für uns derzeit nicht absehbar ist, wie viele Absagen wir wegen Corona und allen Folgeerscheinungen bekommen. (...) Generell steht diese Basketballsaison aber ohnehin unter dem Motto der Improvisation", erklärte der 46-jährige Wiener. Österreichs NBA-Pionier Jakob Pöltl zählt zwar auch zum Großaufgebot, flog aber am Mittwoch bereits zurück in die USA zu seinem Club San Antonio Spurs und wird Korner damit nicht zur Verfügung stehen. Dazu fällt Guard Thomas Klepeisz wegen einer Schulterverletzung aus, die er sich bei seinem Comeback nach einer langwierigen Handblessur im Eurocup-Spiel seines Clubs Ulm gegen Mornar Bar zugezogen hat. Auch Small Forward Carlos Novas Mateo, der schon die ersten beiden Saisonspiele des französischen Zweitligisten Lille verpasst hatte, musste verletzungsbedingt absagen.