Luka Brajkovic hat am Freitagabend (Ortszeit) zum zehnten Mal ein Double-Double in der College-Basketball-Liga NCAA aufs Parkett gelegt. Der Power Forward aus Vorarlberg bilanzierte bei der 78:89-Overtime-Niederlage von Davidson gegen Dayton mit 20 Punkten und zehn Rebounds. In 34 Spielminuten verzeichnete er zudem je einen Assist, Steal und Block. 20 Punkte bedeuteten Saisonbestleistung für Brajkovic. Doppelt zweistellig schrieb er zum zweiten Mal in dieser Saison an.