"Wir leben in zwei Amerikas und gestern war ein Paradebeispiel dafür. Wenn ihr das nicht versteht oder seht, dann müsst ihr einen Schritt zurücktreten. Es gibt kein Wenn und Aber: Wir wissen alle, was passiert wäre, wenn einer wie ich nahe ans Kapitol gelangt wäre." NBA-Superstar LeBron James von den Los Angeles Lakers über den Sturm des Kapitols in Washington durch Anhänger des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump.