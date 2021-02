Basketball: Zweifacher NBA-Champion Gasol kehrt zu Barcelona zurück

Der spanische Basketballstar Pau Gasol kehrt zu seinem Heimatclub Barcelona zurück. Der zweifache NBA-Champion mit den Los Angeles Lakers (2009, 2010) gab am Dienstag seine Heimkehr nach fast zwei Jahrzehnten in der National Basketball Association bekannt. Der 40-Jährige stand zuletzt bei den Portland Trail Blazers unter Vertrag, seine letzten drei NBA-Spiele hatte er aber 2019 für die Milwaukee Bucks absolviert. Danach musste er aufgrund mehrerer Fußoperationen pausieren.

In Barcelona will er wieder fit werden und in Form kommen, um mit Spaniens Nationalteam bei Olympia teilnehmen zu können. Gasol hatte seine Karriere 1998 in Barcelona begonnen und war 2001 nach Nordamerika zu den Memphis Grizzlies gewechselt.