Basketball: Zweite Niederlage für Kapfenberg im FIBA Europe Cup

58:64 gegen Kamianske

Die Kapfenberg Bulls haben am Freitagnachmittag mit einem 58:64 (32:31) gegen Prometey Kamianske aus der Ukraine die zweite Niederlage im dritten Spiel im FIBA Europe Cup (Gruppe B) hinnehmen müssen. Ob die Obersteirer im Bewerb bleiben und in die Runde der "Top 16" aufsteigen, mussten die weiteren Partien auch in den anderen Pools im Laufe des Abends klären.

Im Duell mit dem Tabellendritten der ukrainischen Superliga hatte die Mannschaft von Coach Mike Coffin vom Start weg voll mitgehalten. Die Bulls lagen auch über weite Strecken in Führung. Erst im Schlussviertel übernahm der favorisierte Gegner das Kommando und spielte den Sieg nach Hause. Kamianske wurden ungeschlagen Gruppensieger.