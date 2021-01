Ein 57-jähriger Landwirt aus Oberösterreich wurde am Sonntag bei dem Versuch, einen Baum zu fällen, von einem herabfallenden Ast erschlagen. Der Mann aus dem Bezirk Grieskirchen hatte laut Polizei am Vormittag ohne Schutzausrüstung Schlägerungsarbeiten in einem steilen Waldstück durchgeführt. Er wurde erst nach Stunden von einer zufällig vorbeikommenden Spaziergängerin gefunden. Der Notarzt konnte nur noch den eingetretenen Tod feststellen.