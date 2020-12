Niemand verletzt, aber hoher Schaden an Einrichtung

Ein Adventkranz hat in der Nacht auf den Heiligen Abend in einem Bauernhaus im Bezirk Vöcklabruck einen Brand ausgelöst. Die Bewohner - ein 32-Jähriger und seine 23-jährige Freundin - schliefen bereits, als das Feuer ausbrach. Die Frau wurde durch die Rauchentwicklung munter, weckte ihren Lebensgefährten und alarmierte die Feuerwehr. Verletzt wurde niemand. Laut Polizei entstand aber großer Schaden an der Wohnungseinrichtung.