Bauernhof in Tirol komplett abgebrannt

Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen

In Weerberg in Tirol (Bezirk Schwaz) ist Donnerstagfrüh in einem Bauernhof ein Brand ausgebrochen. Der Bauernhof ist dabei komplett niedergebrannt, bestätigte die Polizei gegenüber der APA Medienberichte. Das Feuer dürfte zunächst in der Tenne ausgebrochen und dann auf das Wohnhaus übergegriffen haben. Alle Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Es gab keine Verletzten.

Die Brandursache war zunächst noch unklar. Auf dem Bauernhof wurden keine Tiere gehalten.