Baufirma aus Neunkirchen insolvent: 56 Arbeitnehmer betroffen

Arbeitslosen-Quote: In Grenzregionen bis zu 16 %

Mit rund 400.000 Jobsuchenden (inkl. Schulungen) und einer nationalen Quote von zuletzt 8,7 % ist die Situation am heimischen Arbeitsmarkt nach wie vor äußerst angespannt. Besonders dramatisch ist die Lage derzeit aber in Teilen von Kärnten, Niederösterreich, der Steiermark und dem Burgenland mit zweistelligen Quoten. Im Jänner kletterte die Arbeitslosenquote in Spittal/Drau auf mehr als 16 %.