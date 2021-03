Baukonzern Swietelsky baut Airport-Bahnhof und Gleisanlagen in Riga

Großauftrag für Rail Baltica

Der Linzer Baukonzern Swietelsky hat am Donnerstag einen neuen Großauftrag bekannt gegeben. Die Bahnbausparte von Swietelsky wird bis 2025 den Bahnhof und die Infrastruktur von Rail Baltica am Flughafen der lettischen Hauptstadt Riga errichten. Rail Baltica ist eine neue Bahnverbindung, die von Warschau in Polen über Litauen, Lettland und Estland im Endausbau bis nach Helsinki in Finnland führen wird. Am Projekt beteiligt sind alle auf der Strecke liegenden EU-Länder.

Für den Bau haben sich die Österreicher mit den lettischen Unternehmen SIA Binders und AS LNK Industries als Arbeitsgemeinschaft zusammengetan. In Lettland habe man sich als Bestbieter gegen renommierte europäische Mitbewerber u.a. aus Frankreich, Spanien, Italien und der Türkei durchgesetzt, hieß es in der Mitteilung von Swietelsky.

Das Auftragsvolumen wurde heute mit rund 240 Mio. Euro beziffert. Der Auftrag umfasst das Bahnhofsgebäude mit Stahlkonstruktion samt verbundener Infrastruktur, Viadukte, Lärmschutz, Zufahrtsstraßen, Überführungen, Böschungen, eine Eisenbahnbrücke über die Autobahn und 16 km Bahnstrecke. Der Bauvertrag wurde in Anwesenheit des lettischen Verkehrsministers Talis Linkaits unterzeichnet.