Baum traf Kärntner bei Holzarbeiten am Kopf und verletzte ihn schwer

60-Jähriger wollte Schneebruch beseitigen

Ein 60-Jähriger ist am Samstag in Velden am Wörthersee (Bezrik Villach-Land) bei Holzarbeiten schwer verletzt worden. Der Mann wollte zusammen mit einem 59-Jährigen in einem Waldstück Holzaufräumarbeiten nach einem Schneebruch durchführen. Dabei traf ihn ein morscher Baum am Kopf. Er wurde nach Angaben der Polizei mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt gebracht.

Die beiden Männer wollten einen gefällten Baum mittels Seilwinde, die an einem Traktor befestigt war, herausziehen. Dabei streifte der Stamm einen danebenstehenden morschen Baum, der daraufhin umstürzte und auf den 60-Jährigen fiel.