Baustellen-Verkehrsführung auf A4 in NÖ wird wieder eingerichtet

Ab Montag im Raum Bruck a.d. Leitha

Auf der Ostautobahn (A4) in Niederösterreich wird ab Montag wieder die Baustellen-Verkehrsführung eingerichtet. Betroffen ist nach Angaben der Asfinag vom Dienstag der Abschnitt von der Grünbrücke bei Arbesthal bis Bruck a.d. Leitha/Ost. Dort wird in beiden Richtungen eine dritte Spur errichtet.

Gearbeitet wurde zwar auch in den Wintermonaten, aber hauptsächlich abseits der Hauptfahrbahn, wie es in einer Aussendung hieß. "Für die Einrichtung der Baustelle benötigen wir rund eine Woche", sagte Asfinag-Projektleiter Andreas Hautzinger. Danach sind tagsüber alle Fahrspuren offen, Sperren werden nur nachts vorgenommen. In einem Teilbereich soll allerdings eine Gegenverkehrsspur eingerichtet werden.

Generell gilt im Baustellengebiet ein Tempolimit von 80 km/h. Eine Section Control kommt zum Einsatz. Die Asfinag investiert in die Verbreiterung der A4 bis Bruck a.d. Leitha 138 Millionen Euro. Die Fertigstellung ist bis Ende 2022 geplant.