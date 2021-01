Bausünde ade! New Yorks Bahnhof Penn Station mit neuer Halle

Moynihan Train Hall ist seit 1. Jänner in Betrieb

Wer per Zug an der Penn Station in New York ankommt, hat die US-amerikanische Millionenmetropole bisher nicht von ihrer besten Seite kennengelernt - eine neue Bahnhofshalle soll der Bausünde in Manhattan nun ein Ende bereiten. Die Moynihan Train Hall ist seit 1. Jänner in Betrieb, um dem größten Bahnhof in Nordamerika ein neues Gesicht zu geben.

Die Halle hat eine großzügige, über 25 Meter hohe Glasdecke - das Gegenteil des bisherigen Pendler-Alptraums mit dunklen, niedrigen, verwirrenden Gängen. Kostenpunkt für die Moynihan Train Hall waren 1,6 Milliarden Dollar (1,30 Mrd. Euro).