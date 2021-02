BAWAG - Credit Suisse erhöht Kursziel nach Zahlen von 45 auf 47 Euro

Anlageempfehlung "Outperform" unverändert belassen - Gute Viertquartalszahlen der Bank

Die Analysten der Credit Suisse haben ihr Kursziel für die Aktien der BAWAG von 45 auf 47 Euro nach oben gesetzt. Die Anlageempfehlung "Outperform" wurde von den Experten Andrew O'Flaherty und Jon Peace nach der jüngsten Ergebnisvorlage des Finanzinstituts unverändert belassen. Die BAWAG hat nach Einschätzung der Analysten ein überzeugendes Zahlenwerk für das 4. Quartal 2020 präsentiert und damit die Erwartungen übertroffen.

Am Mittwochmittag notierten die BAWAG-Titel an der Wiener Börse mit einem klaren Plus von 3,41 Prozent bei 41,28 Euro.

Analysierendes Institut Credit Suisse

