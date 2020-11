Bayerischer Buchpreis an Draesner, Publikumspreis für Monika Helfer

Roman "Schwitters" ausgezeichnet - Sachbuchpreis für "Karl Kraus" von Jens Malte Fischer

Die Autorin Ulrike Draesner ist für ihren Roman "Schwitters" mit dem Bayerischen Buchpreis 2020 ausgezeichnet worden. Bei den Sachbüchern siegte Jens Malte Fischer mit "Karl Kraus". Diese Entscheidungen traf die Jury am Donnerstagabend live nach zwei halbstündigen Diskussionsrunden auf der Bühne der Allerheiligen-Hofkirche in München. Der erstmals vergebene Bayern 2-Publikumspreis ging an die Vorarlberger Schriftstellerin Monika Helfer für ihren Roman "Die Bagage".

Die 1962 in München geborene und in Berlin sowie Leipzig lebende Autorin Ulrike Draesner begleitet in ihrem biografischen Roman "Schwitters" den Künstler Kurt Schwitters ins Exil nach Norwegen und England. "Mit einer ganz eigenen, hochmusikalischen Sprache beschreibt sie den Kampf des Künstlers gegen das Verstummen", so die Begründung der Jury.

Die Gewinner in den Kategorien Sachbuch und Belletristik erhalten je 10.000 Euro sowie eine Preisfigur aus Nymphenburger Porzellan. Nominiert waren in diesem Jahr in der Kategorie Belletristik auch die Schriftstellerinnen Dorothee Elminger ("Aus der Zuckerfabrik") und Iris Wolff ("Die Unschärfe der Welt") sowie die Sachbuchautoren Max Czollek ("Gegenwartsbewältigung") und Hedwig Richter ("Demokratie").

Neben Helfer, die mit ihrem Roman bereits auf der Shortlist für den Österreichischen Buchpreis gestanden ist, waren Jean-Luc Bannalec ("Bretonische Spezialitäten"), Maja Göpel ("Unsere Welt neu denken"), Ferdinand Schirach und Alexander Kluge ("Trotzdem") sowie Lutz Seiler ("Stern 111") für den Bayern 2-Publikumspreis nominiert. Online oder per Postkarten konnte abgestimmt werden.

Der Ehrenpreis war bereits am Mittwoch vergeben worden. Der Astrophysiker Harald Lesch hatte die Porzellanfigur aus der Hand des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) erhalten. Der Bayerische Buchpreis wird seit 2014 jedes Jahr verliehen. Zuschauer waren aber in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht zugelassen. Auch die Autoren konnten nicht dabei sein. Stattdessen wurde die Veranstaltung live im Radiosender Bayern 2 übertragen.

(S E R V I C E - www.bayerischer-buchpreis.de )