Bayern kritisiert Verschärfung bei Lkw-Nachtfahrverbot in Tirol

Verkehrsministerin Schreyer: "Von Maßnahme überrascht worden"

Die bayrische Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (CSU) hat die jüngste Verschärfung des Lkw-Nachtfahrverbots in Tirol, wonach ab 1. Jänner auch Lkw der neuesten Schadstoffklasse Euro VI in der Nacht nicht mehr im Transitverkehr durch Tirol fahren dürfen, scharf kritisiert. Man sei von der Maßnahme überrascht worden. "So etwas tut man unter Nachbarn nicht", stellte Schreyer am Freitag in einer Aussendung fest.

Mit der Bekanntmachung der Verschärfung habe sich Tirol nicht nur die Verärgerung der bayerischen Transportbranche eingehandelt, sondern auch der bayerischen Verkehrsministerin, hieß es weiter. "Dass nun auch Lkw mit moderner Abgasnorm nicht mehr nachts fahren können, verschärft die Problematik des Brenner-Transits auf der wichtigen Autobahn A12", so Schreyer. Sie habe ihren Unmut auch Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) in einer Videokonferenz am Donnerstagnachmittag mitgeteilt.

Besonders betroffen seien zeitkritische Transport wie Ersatzteillieferungen, die auf die Nacht ausweichen müssen. Zudem verschärfe die Maßnahme die Auswirkungen der Blockabfertigung, weil nun alle Lkw morgens geballt losfahren würden. Auch die bayerischen Logistikverbände brachten ihren Unmut über das Verbot zum Ausdruck.

Schreyer kritisierte außerdem, dass Tirol den Schritt gegenüber dem bayrischen Ministerium nicht gesondert angekündigt hatte. "Die Kommunikation unter Nachbarn muss hier besser werden", forderte die Ministerin. Es brauche keine neuen Verbote, sondern "wieder mehr Nachbarschaftlichkeit", fügte sie hinzu.