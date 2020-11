BayernLB-Gewinn stark gefallen - Hohe Risikovorsorge

Deutsche Landesbank will sich aus Kapitalmarktgeschäft weitgehend zurückziehen und mehr auf Online-Tochter konzentrieren

Eine höhere Vorsorge für Kreditausfälle in der Coronakrise hat der BayernLB einen Gewinneinbruch eingebrockt. Das Ergebnis vor Steuern fiel in den ersten neun Monaten um 36,2 Prozent auf 276 Mio. Euro, wie die nach der LBBW zweitgrößte deutsche Landesbank am Donnerstag mitteilte. Unter dem Strich brach es sogar um 54,6 Prozent auf 179 Mio. Euro ein.

"Das Ergebnis im Gesamtjahr wird voraussichtlich positiv, aber unter dem Ergebnis in den ersten neun Monaten liegen", sagte Finanzchef Markus Wiegelmann der Nachrichtenagentur Reuters. "Ich rechne im vierten Quartal mit möglichen weiteren Belastungen aus der Risikovorsorge sowie aus Kosten für den Umbau der Bank."

In den ersten neun Monaten legte die BayernLB 175 (Vorjahr: 8) Mio. Euro für drohende Kreditausfälle bei Seite. Zum Großteil handelte es sich dabei um Vorsorge. "Wir haben bisher keine großen Kreditausfälle, auch weil die staatlichen Stützungsmaßnahmen sehr gut greifen", sagte Wiegelmann. "Es ist aber auch klar, dass wir in der ein oder anderen Branche 2021 und 2022 Problemfälle sehen werden."

Gleichzeitig treibt die BayernLB trotz der Coronapandemie ihren Konzernumbau voran. Die Bank will sich in den nächsten Jahren weitgehend aus dem Kapitalmarktgeschäft zurückziehen und sich noch stärker auf ihre Online-Tochter DKB konzentrieren, die in den ersten neun Monaten mit einem Vorsteuerergebnis von 234 (Vorjahr: 241) Mio. Euro der wichtigste Ertragsbringer blieb. In anderen Bereichen baut die Bank dagegen Arbeitsplätze ab, wobei betriebsbedingte Kündigungen bis Herbst 2022 ausgeschlossen sind. Im August hatte die BayernLB angekündigt, 400 weitere Stellen zu streichen.

Profitieren konnte der Konzern in den ersten neun Monaten von der hohen Kreditnachfrage, die den Zinsüberschuss um 2,5 Prozent auf 1,32 Mrd. Euro steigen ließ. Der Provisionsüberschuss wuchs insbesondere dank des florierenden Geschäfts mit Gold und anderen Edelmetallen um neun Prozent auf 224 Mio. Euro.