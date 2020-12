BayWa zurrt Teilverkauf des Geschäfts mit erneuerbaren Energien fest

530 Millionen Euro für 49 Prozent der Anteile

Der Münchner Mischkonzern BayWa hat nach langen Verhandlungen den Verkauf eines Minderheitsanteils an seinem Geschäft mit erneuerbaren Energien unter Dach und Fach gebracht. Der Finanzinvestor Energy Infrastructure Partners zahle im Rahmen einer Kapitalerhöhung der Sparte 530 Millionen Euro für 49 Prozent der Anteile, teilte das SDax-Unternehmen am Dienstagabend in München mit.

Die Durchführung des Deals und der Kapitalerhöhung sei noch abhängig von der Erteilung behördlicher Freigaben. BayWa-Chef Klaus Josef Lutz sucht seit rund eineinhalb Jahren nach einem Investor für die Sparte. Vor rund einem Jahr stand ein Einstieg bereits bevor, zog sich dann aber noch länger hin. Die Energiegeschäfte insgesamt - also inklusive klassischen Energien - sind bei Baywa der größte Gewinnbringer.

In Österreich ist die BayWa zur Hälfte an der Lagerhaus-Gruppe Raiffeisen Ware Austria (RWA) beteiligt.