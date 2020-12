BBC - Johnson prüft Stand der Vorbereitungen auf No-Deal-Brexit

An dem Treffen habe auch der britische Chefverhandler Michael Gove teilgenommen

Der britische Premierminister Boris Johnson hat sich einem Medienbericht zufolge ein Bild von den Vorbereitungen des Königreiches auf einen No-Deal-Brexit gemacht. An dem Treffen am Freitag habe unter anderem auch Chefunterhändler Michael Gove teilgenommen.

Dies berichtete der Sender BBC in der Nacht auf Samstag. Zuvor hatten sich beide Seiten, also die EU und Großbritannien pessimistisch gezeigt, dass es nach monatelangen Verhandlungen noch zu einer Einigung kommen wird. Die Frist dafür läuft am Sonntagabend aus.