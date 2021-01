BBT - Ausschreibung für Baulos "Sillschlucht-Pfons" gestartet

Auftragssumme liegt bei 690 Mio. Euro - Baubeginn wird im vierten Quartal 2021 avisiert

Die Betreibergesellschaft des Brenner Basistunnels (BBT SE) hat am Freitag das Baulos zwischen der Sillschlucht bei Innsbruck und der Gemeinde Pfons im Wipptal ausgeschrieben. Das hat die BBT SE am Samstag in einer Aussendung bekannt gegeben. Die Auftragssumme liege bei 690 Millionen Euro (netto), die Angebotsfrist läuft bis 4. Mai. Der Baubeginn soll im vierten Quartal 2021 erfolgen, die Bauzeit wird mit 80 Monaten prognostiziert.

Die europaweit erfolgte Ausschreibung wurde notwendig, weil die Errichtergesellschaft den Bauvertrag für das Baulos Pfons-Brenner mit dem vom Porr-Konzern angeführten Konsortium im vergangenen Oktober gekündigt hat. Schon damals hieß es, dass man die Abwicklung der von der Kündigung betroffenen Arbeiten in zwei Baulose aufteilen und die Ausschreibung des Bauloses Sillschlucht-Pfons Anfang 2021 durchgeführt werde.

Das ausgeschriebene Baulos (H41) gehört laut Aussendung zu einem der größten Abschnitte auf österreichischem Projektgebiet. Es umfasse auch die Fertigstellung von Abschnitten bzw. Bauwerken, die bereits in anderen Baulosen vorgetrieben wurden. Insgesamt seien rund 23,3 Kilometer Haupttunnel aufzufahren, davon 16,4 km maschinell mit Tunnelbohrmaschine und 6,9 km konventionell im Sprengverfahren. Auch 38 Querschläge mit einer Gesamtlänge von etwa 2,3 km würden vorgetrieben. "In der Folge werden die fertiggestellten Tunnelabschnitte sukzessive früher dem Folgebaulos übergeben werden, bei dem die bahntechnische Ausrüstung zu realisieren ist", so BBT SE.

Zum aktuellen Stand der Bauarbeiten des Brenner Basistunnels stellte die Errichtergesellschaft fest, dass vier Hauptbaulose in Umsetzung begriffen seien. Bis dato habe man 136 Kilometer der insgesamt im Projekt vorgesehenen 230 Kilometer errichtet. Davon entfielen 45 Kilometer auf den Haupttunnel, 51 Kilometer auf Erkundungsstollen sowie 40 Kilometer auf sonstige Tunnelbauwerke wie Zufahrtstunnel oder Logistikstollen.