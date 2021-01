BBT - Zulaufstrecken-Bau für Bayern noch offen, Tirol ist es "leid"

Startschuss für BBT-Probestollen in Tirol

Der Startschuss für den 430 Mio. Euro teuren Probestollen für den umstrittenen Brenner-Basistunnel ist in Innsbruck vor dem Tunneleingang in der Sillschlucht erfolgt. In feierlichem Rahmen sprachen Verkehrsministerin Doris Bures, Landeshauptmann Günther Platter, der Abt des Stiftes Wilten und Firmenvertreter von einem "historischen Moment". "Da oder dort" gebe es noch Diskussionen über das innerösterreichische Finanzierungskonzept, spielte Platter auf Unstimmigkeiten zwischen Bund und Land Tirol bei der Finanzierung des Projekts an.