BBVA könnten wieder in EuroStoxx kommen - Infineons Chance gesunken

Spanische BBVA übernimmt Anteil an türkischer Bank Garanti Die zweitgrößte spanische Bank BBVA hat für 5,8 Mrd. Dollar einen Anteil von 24,9 Prozent an der türkischen Bank Garanti übernommen. Zugleich kündigte BBVA am Dienstag eine Kapitalerhöhung in Höhe von 5,1 Mrd. Euro an. Dadurch will das Finanzinstitut auch den Anteilskauf in der Türkei finanzieren.