Beach-Volleyball: Auftakt in Doha - Bis Olympia kaum noch Highlights

Coronabedingt heuer keine Majors und auch sonst wenig Topturniere

Die Beach-Volleyball-Saison beginnt für viele Topteams nächste Woche nach einem Jahr Pause zwar mit einem hochkarätig besetzten Turnier in Doha, danach schaut es coronabedingt aber nach wenigen Topveranstaltungen aus. Denn einige Events sind bereits abgesagt worden, andere gefährdet. Viersternturniere wie in Katar oder gar Majors gibt es laut derzeitigem Plan zumindest vor Olympia keine.

Dadurch kommt Doha auch in der Tokio-Qualifikation noch größere Bedeutung zu. Die österreichischen Männerteams werden die für die Olympiateilnahme erforderlichen Top-15-Plätze in den bereinigten Weltranglisten aber wohl kaum noch schaffen. Sie können freilich auch über den Kontinentalcup nach Tokio gelangen, die zweite Runde der Europa-Ausscheidung ist Anfang Mai in Baden angesetzt. Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig haben hingegen derzeit einen der letzten Ranglisten-Qualiplätze inne.

Große Veränderungen sind in den Rankings bis zum Stichtag im Juni aufgrund der ausgedünnte Saison aber nicht mehr zu erwarten. Aktuell enthält der Kalender des Weltverbandes sogar nur das eine Doha-Turnier, Entwürfe sehen danach aber noch andere Events vor. "Planungssicherheit ist neben der eigenen Ansteckungsgefahr absolut nicht gegeben. Es gibt neue Gerüchte, dass Mitte April eine zweiwöchige Bubble in Cancun gemacht wird - da wollten wir eigentlich wieder auf Trainingscamp auf Teneriffa sein - und die Turniere im Mai und Juni in Warschau, Sotschi, Ostrava und Jurmala wackeln auch wieder", erläuterte Clemens Doppler die unsichere Lage.

Majors wird es wie 2020 pandemie-bedingt auch heuer fix keine geben. Mit der EM Mitte August in Wien ist für Doppler und Co. aber immerhin ein von Hannes Jagerhofer veranstaltetes Heim-Highlight angesetzt. In Katar spielt Doppler mit Alexander Horst wie Martin Ermacora/Moritz Pristauz und Schützenhöfer/Plesiutschnig ab Dienstag im Hauptfeld. "Einerseits bin ich froh, dass wir endlich wieder eine Chance zum Spielen haben, aber die Umstände sind halt eigenartig", betonte Horst vor dem Abflug am Freitag und spielte auf die vor Ort geltenden Corona-Vorschriften an, die bis zu einem weiteren negativen Testergebnis vor Ort auch eine Isolation im Hotel vorsehen.

Robin Seidl/Philipp Waller müssen wie andere ÖVV-Teams am Montag erst einmal durch die Qualifikation. "Unsere Vorbereitung war gut. Ich freue mich richtig, dass es bald wieder los geht und bin optimistisch", betonte Waller, der mit seinem Partner wie die anderen österreichischen Duos unter anderem auf den Kanaren trainiert hat.

Die Hauptfelder in Doha werden von den Weltmeister-Duos Melissa Humana-Paredes/Sarah Pavan (CAN) und Wiatscheslaw Krasilnikow/Oleg Stojanowskij (RUS) angeführt und sind auch sonst stark besetzt. Vor dem Turnier in dem islamischen Wüsten-Emirat hatte es einige Aufregung um die Spielbekleidungsvorschriften für Frauen gegeben, die dort erstmals ein großes Turnier bestreiten. Nach einigem Hin und Her infolge des Boykotts eines deutschen Teams wird nun doch wie gewohnt im Sport-Bikini, statt wie ursprünglich angedacht in Shirts und knielangen Hosen, gespielt.