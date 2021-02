Beach-Volleyball-EM: "Main Court" in Wien auf Eislaufverein-Gelände

Zuschauerfrage noch offen, Stadion für 2.150 Besucher entsteht

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Details zum Stadion ---------------------------------------------------------------------

Die Medaillenentscheidung bei den Beach-Volleyball-Europameisterschaften vom 11. bis 15. August in Wien fällt auf dem Gelände des Eislaufvereins im dritten Bezirk. Dies gab Veranstalter Hannes Jagerhofer am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in der Bundeshauptstadt bekannt. Außer auf dem "Main Court" neben dem Konzerthaus finden die EM-Spiele auch noch auf vier "Side Courts" auf der Wiener Donauinsel statt.

"Die Zuschauer sind ausgehungert vom Streaming und wollen wieder bei einem Live-Event dabei sein", betonte Ex-Europameister Clemens Doppler, der mit Alexander Horst bei der Heim-EM ein gewichtiges Wort um die Medaillen mitreden will. Fraglich ist aber noch, wie viele Fans im Sommer in Zeiten der Corona-Pandemie dann tatsächlich dabei sein dürfen.

Entstehen soll jedenfalls eine Arena für 2.150 Zuschauer auf drei Logen-Ebenen. Die Höhe der Konstruktion beträgt 14 Meter. Aleksandar Boricic, der Präsident des europäischen Verbandes CEV, sah "ein Konzept, das positive Energie, große Emotionen und einzigartige Erfahrung mit einem nötigen Maß an Sicherheit kombiniert".