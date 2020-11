Das Land Wien wird den Beamten-Gehaltsabschluss des Bundes wie schon in den Jahren davor wieder für die Landesbediensteten übernehmen. Das berichtete der zuständige Stadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) am Montag. Man habe sich in Gesprächen mit der Gewerkschaft Younion darauf geeinigt. Bundesregierung und Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD) haben zuletzt eine Gehaltserhöhung von 1,45 Prozent ausgehandelt.