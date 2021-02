Beamte mussten in Tirol nach Brand an Polizeiauto ins Spital

Wegen Verdacht auf Rauchgasvergiftung - Brandstiftung wird vermutet

Drei Polizisten sind in der Nacht auf Freitag in Innsbruck wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Spital eingeliefert worden, nachdem bei einem Polizeifahrzeug ein Brand ausgebrochen war. Zuvor versuchten die Beamten noch das Feuer mit mehreren Handfeuerlöschern zu bekämpfen, was ihnen aber nicht gelang. Die Berufsfeuerwehr löschte das Fahrzeug schließlich unter Einsatz von schwerem Atemschutz.

Es bestehe der Verdacht auf Brandstiftung, hieß es. Die Polizei bittet um Hinweise an das Stadtpolizeikommando Innsbruck. Am Fahrzeug entstand ein schwerer Sachschaden.