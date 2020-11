Beamte - Steiermark könnte eine Nulllohnrunde ins Haus stehen

Personallandesrat sieht "zu hohen" Bundesabschluss - Verhandlungen sollen in zweiter Novemberhälfte beginnen

In der Steiermark gibt es vorerst keine Festlegung, ob der Gehaltsabschluss des Bundes mit einer Erhöhung von 1,45 Prozent auch für die Landesbediensteten übernommen wird. Die Verhandlungen im Land würden erst beginnen, hatte es schon im Oktober geheißen. Personallandesrat Christopher Drexler (ÖVP) missfällt allerdings laut "Tiroler Tageszeitung" die Höhe des Abschlusses. Drexler will demnach bei Beginn der Verhandlungen eine Nulllohnrunde vorschlagen.

"Ich bin enttäuscht wegen des zu hohen Abschlusses", sagte Drexler im Gespräch mit der Zeitung. "Ich hätte ein Zeichen der Solidarität angesichts von Hunderttausenden Österreicherinnen und Österreichern, die arbeitslos oder in Kurzarbeit sind, erwartet." In kaum einem Jahr wäre eine Nulllohnrunde so gut argumentierbar gewesen wie in diesem. Hunderttausende hätten einen Verlust bis hin zur Existenzbedrohung, aber: "Beschäftigte im öffentlichen Dienst haben jedes Gehalt in voller Höhe pünktlich überwiesen bekommen. Und Kurzarbeit gibt es für sie auch nicht", sagte der Landesrat. "Ein sicherer Arbeitsplatz muss in der Krise etwas wert sein." Gerade weil die öffentlichen Haushalte wegen der Corona-Krise in extreme Schieflage geraten seien, wäre Zurückhaltung bei der Gehaltserhöhung im Öffentlichen Dienst angesagt gewesen.

In einem Statement gegenüber der APA erinnerte Drexler daran, dass er schon bei der Pressekonferenz zum Landesbudget betont habe, dass man rund um die Gehaltsverhandlungen für die Landesbediensteten die aktuelle Situation sehen müsse. Viele Landesbedienstete leisteten einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Für diesen Einsatz wolle er herzlich danken. Er sehe es dennoch als eine Notwendigkeit, dass der öffentliche Dienst in der Steiermark ein Zeichen der Solidarität setze. Darum werde er in den üblichen sozialpartnerschaftlichen Verhandlungen ersuchen.

Drexler hatte sich bei der Präsentation des Budgets 2021 Anfang Oktober auf Journalistenfragen zurückhaltend zu einer eventuellen Nulllohnrunde gezeigt. Die Verhandlungen der Landespersonalvertretung mit dem Zentralbetriebsrat würden in der zweiten Novemberhälfte aufgenommen, hatte Drexler damals gesagt.