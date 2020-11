Beamte - Steiermark nun wohl doch mit 1,45 Prozent Gehaltserhöhung

Drexler: "Bekam keine Signale für differenzierten Lohnabschluss"

Noch vergangene Woche hatte der steirische Personallandesrat Christopher Drexler (ÖVP) eine Nulllohnrunde für steirische Landesbedienstete in Aussicht gestellt - nun sollen sie doch 1,45 Prozent mehr und damit gleich viel Zuschlag wie jene im Bund bekommen. Betroffen sind davon etwa 7.000 Beamte in der Landesverwaltung, rund 19.000 Mitarbeiter der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft (KAGes) sowie sämtliche Gemeindebedienstete, hieß es am Montag in einer Aussendung.

Drexler meinte: "Vor allem jenen Landes- und KAGes-Bediensteten, die mit großem und unermüdlichem Einsatz zur Bekämpfung der Corona-Pandemie beitragen, möchte ich herzlich danken. Angesichts dessen, dass hunderttausende Österreicher, zehntausende Steirer von Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit betroffen waren und immer noch sind und sie genauso wie viele Unternehmer Einkommensverluste hinnehmen mussten und teilweise in ihrer Existenz bedroht sind, hätte ich gerne den Vorschlag unterbreitet, jenen einen Bonus zuzusprechen, die im besonderen Maße mit der Pandemiebekämpfung gefordert waren und sind, und dafür von anderen ein Zeichen der Solidarität eingefordert. Ich habe in den letzten Tagen allerdings keine Signale der Bereitschaft für einen solchen differenzierten Lohnabschluss bekommen."

Laut "Kronen Zeitung" haben sowohl Städte- als auch Gemeindebund bereits Zustimmung signalisiert. Damit ist die Fixierung der Lohnerhöhung per 1. Jänner nur noch Formsache.

Die Opposition, vor allem FPÖ und KPÖ, die Druck gemacht hatte, freute das Umschwenken und verbuchte einen Erfolg für sich: "Der in den letzten Tagen aufgenommene Kampf für die 'Helden der Krise' hat Wirkung gezeigt", meinte FPÖ-Klubobmann Mario Kunasek. Die KPÖ hatte vergangene Woche eine befürchtete Nulllohnrunde als "eine Verhöhnung jener Menschen, die in der Coronakrise unter schwierigen Bedingungen das Gesundheitssystem am Laufen gehalten haben" bezeichnet.