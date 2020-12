Beamten - Lohnplus von 1,45 Prozent in Vorarlberg

Einvernehmliche Einigung auf Teuerungsabgeltung nach Bundesvorbild

Die Vorarlberger Landes- und Gemeindebediensteten - dazu gehören auch die Krankenhaus-Bediensteten - erhalten 2021 um 1,45 Prozent mehr Gehalt. Damit werde auch in Vorarlberg der Bundesabschluss übernommen, gaben Landeshauptmann Markus Wallner und Gemeindeverbandspräsidentin Andrea Kaufmann (beide ÖVP) am Mittwoch in einer Aussendung bekannt.

Der positive Gehaltsabschluss trotz Corona-bedingt herausfordernder Situation der Gemeinden und des Landes sei ein Ausdruck für die Wertschätzung der engagierten Arbeit der rund 12.000 Landes- und Gemeindebediensteten, erklärten Wallner und Kaufmann. Sie hätten in diesem Jahr ein großes Maß an Flexibilität und Engagement gezeigt. Die Erhöhung der Bezüge ab 1. Jänner 2021 wurde mit dem Obmann der Personalvertretung, dem Vorsitzenden des Zentralbetriebsrates der Landeskrankenhäuser und dem Vorsitzenden der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten einvernehmlich ausgehandelt.